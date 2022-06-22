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У Росії знову загрожують Литві через обмеження транзиту до Калінінграду

Фото: у Росії знову загрожують Литві через обмеження транзиту до Калінінграду (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Російське керівництво планує відключити Литву від спільної електромережі. Відповідний проект розглянуть у парламенті.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс", про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

"Ми розглянемо, окрім тих питань, які я вже озвучив, щодо обмеження транзиту для литовських далекобійників, можливий розрив енергетичного кільця. Проект, звичайно, дуже чутливий для Литви, так само як і для Латвії, для Естонії", - заявив депутат.

Пізніше, за інформацією "РИА-Новости", стало відомо, що 25 червня енергосистему Калінінградської області планують перевести в ізольований режим роботи "для перевірки".

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що його країна готова до того, що Росія може відключити її від регіональної енергосистеми. Проте до військової конфронтації - ні.

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