Росії не вдається вирішити проблеми забезпечення окупаційних частин, - ГУР

"Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 кілометрів від власного кордону", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГУР, щоб уникнути відповідальності за втрату техніки, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів.

"Захисники України вже знищили понад 2200 автомобілів та автоцистерн окупантів", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 27 травня, в Україні знищили 2226 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн окупантів.