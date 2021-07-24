У Росії туристичний автобус злетів у кювет, є жертви

Причиною ДТП з автобусом на Кубані, за попередньою інформацією, могла стати відмова гальмівної системи, повідомили в прокуратурі регіону.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого. Незабаром у лікарні померла ще одна людина.

Крім того, госпіталізовано ще 20 осіб.