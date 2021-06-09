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У Росії суд визнав ФБК і штаби Навального екстремістськими

Автор: Артур Родивилов

Мосміськсуд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. Засідання проходило в закритому режимі.

Про це повідомляє " Новая газета".

Захисники ФБК, а також представники Мін'юсту і МВС перебували в суді дванадцять з половиною годин.

"Рішенням суду ліквідовані некомерційні організації ФБК і ФЗПГ, заборонена діяльність громадського руху "Штаби Навального". Суд постановив, що рішення про припинення діяльності організацій підлягає негайному виконанню", - йдеться в повідомленні.

Суд відмовився розсекретити матеріали позову прокуратури до ФБК про визнання фонду екстремістським. В ході розгляду прокуратура як докази у справі надала судді порожні листи. Захист зажадав вилучити їх з матеріалів справи.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вимагає від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.

Більше про справу "Ів Роше", за яким Навального відправили в колонію, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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