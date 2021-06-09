У Росії суд визнав ФБК і штаби Навального екстремістськими

Мосміськсуд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. Засідання проходило в закритому режимі.
Про це повідомляє " Новая газета".
Захисники ФБК, а також представники Мін'юсту і МВС перебували в суді дванадцять з половиною годин.
"Рішенням суду ліквідовані некомерційні організації ФБК і ФЗПГ, заборонена діяльність громадського руху "Штаби Навального". Суд постановив, що рішення про припинення діяльності організацій підлягає негайному виконанню", - йдеться в повідомленні.
Суд відмовився розсекретити матеріали позову прокуратури до ФБК про визнання фонду екстремістським. В ході розгляду прокуратура як докази у справі надала судді порожні листи. Захист зажадав вилучити їх з матеріалів справи.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вимагає від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.
Більше про справу "Ів Роше", за яким Навального відправили в колонію, читайте в матеріалі РБК-Україна.