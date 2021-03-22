У Росії зійшла лавина. Під завалами можуть бути 15 туристів

В Мурманській області (Росія) в гірському масиві Хібіни, зійшла снігова лавина. Під завалами можуть перебувати щонайменше 15 осіб.

Як повідомляється, туристична група потрапила "під обвалення снігового карнизу" на необладнаному маршруті. За словами голови Оленегорська Олега Самарського, серед туристів можуть бути постраждалі.

У російському "Інтерфакс" зазначили, що під лавину потрапила дівчинка 2008 року народження з Петербурга, яка входила до складу дитячої туристичної групи. На місце події відправились рятувальники з мурманського арктичного комплексного аварійно-рятувального центру.