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У Росії зійшла лавина. Під завалами можуть бути 15 туристів

Автор: Андрій Козловський

В Мурманській області (Росія) в гірському масиві Хібіни, зійшла снігова лавина. Під завалами можуть перебувати щонайменше 15 осіб.

Про це повідомляє "Медуза".

Як повідомляється, туристична група потрапила "під обвалення снігового карнизу" на необладнаному маршруті. За словами голови Оленегорська Олега Самарського, серед туристів можуть бути постраждалі.

У російському "Інтерфакс" зазначили, що під лавину потрапила дівчинка 2008 року народження з Петербурга, яка входила до складу дитячої туристичної групи. На місце події відправились рятувальники з мурманського арктичного комплексного аварійно-рятувального центру.

Нагадаємо, раніше у Росії на Камчатці двоє дорослих і дитина потрапили під снігову лавину. Тоді одна людина загинула.

Також РБК-Україна писало, що на гірськолижний курорт біля Норильська (Росія) зійшла лавина. Під сніговими завалами опинилися 5 будиночків, в яких, як вважалося, могли перебувати щонайменше п'ять осіб. Рятувальники дістали сім'ю. Ще двоє людей вибралися з-під лавини самостійно. Проте одна людина загинула.

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