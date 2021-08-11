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У Росії розлив нафти в Чорному морі виявився в 400 тисяч разів більше, ніж повідомлялося

Автор: РБК-Україна

Площа плями розливу нафти в Чорному морі виявилася в 400 разів більше, ніж повідомлялося раніше. Нафтова пляма витягнулася від берега у відкрите море на відстань 19 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Площа плями становить 80 квадратних кілометрів.

Російські вчені продовжують аналіз супутникових і метеорологічних даних.

Головний науковий співробітник Інституту океанології Російської академії наук Андрій Костяний заявив, що нафтова пляма в районі Новоросійська може зникнути до кінця дня.

"Оскільки погода спекотна, летючість велика, приблизно до 50 відсотків обсягу нафти випаровується за перші 12 годин. Це залежить від того, що саме виливалося - дизельне паливо або мазут", - заявив він.

Нагадаємо, 7 серпня в Новоросійському порту стався викид нафти при навантаженні грецького танкера.

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Російська ФедераціяЧорне море