У Росії розбився військовий літак Су-35: льотчик встиг катапультуватися

У Росії в Сахалінській області розбився багатоцільовий винищувач Су-35. Льотчик встиг катапультуватися через чотири хвилини після зльоту з аеродрому Дземгі в Комсомольську-на-Амурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Лента" .

За даними видання, літак Су-35 вилетів з аеропорту Дземги в Комсомольську-на-Амурі. Через чотири хвилини після зльоту льотчик катапультувався, а винищувач продовжив політ.

Літак впав в 50 кілометрах від селища Смирних в Охотське море. В результаті авіакатастрофи потерпілих і руйнувань немає.

Військові повідомили ТАСС, що причиною аварії стала відмова двигуна. Льотчика вже виявила пошуково-рятувальна група. Він доставлений на базу. Загрози його життю та здоров'ю немає.