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У Росії розбився військовий літак Су-35: льотчик встиг катапультуватися

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Росії в Сахалінській області розбився багатоцільовий винищувач Су-35. Льотчик встиг катапультуватися через чотири хвилини після зльоту з аеродрому Дземгі в Комсомольську-на-Амурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Лента".

За даними видання, літак Су-35 вилетів з аеропорту Дземги в Комсомольську-на-Амурі. Через чотири хвилини після зльоту льотчик катапультувався, а винищувач продовжив політ.

Літак впав в 50 кілометрах від селища Смирних в Охотське море. В результаті авіакатастрофи потерпілих і руйнувань немає.

Військові повідомили ТАСС, що причиною аварії стала відмова двигуна. Льотчика вже виявила пошуково-рятувальна група. Він доставлений на базу. Загрози його життю та здоров'ю немає.

Нагадаємо, 19 червня у Росії зазнав аварії літак зі спортсменами-парашутистами на борту. В результаті катастрофи загинули семеро людей.

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