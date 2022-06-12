У Росії намагалися підірвати нафтопровід "Дружба", - ЗМІ
Вранці у суботу, 11 червня, у Брянській області (Росія) невідомі нібито спробували підірвати нафтопровід "Дружба". Начебто вони встановили три вибухові пристрої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Telegram-каналу Baza у неділю, 12 червня.
"Неподалік селища Гулівка (це 40 км до кордону з Україною) прогриміли три вибухи - тоді ж спрацював сигнал про втрату зв'язку із засувкою трубопроводу. За попередніми даними, це були безоболонкові вибухові пристрої", - йдеться у повідомленні.
Як пишуть у Telegram-каналі, одним із вибухів було пошкоджено трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу. Ще один вибух стався у місці, де прокладено кабель – там залишилася вирва 40 на 20 см. Третій вибух пошкодив протипідкопну трубу (додатковий засіб захисту, який заривають у землю на режимних об'єктах), залишивши вирву 40 на 60 см.
"Сам трубопровід "Дружба" не постраждав, проте протипідкопна труба і підстанція виявилися пошкодженими, а також був знеструмлений енергоблок управління засувкою", - додають Telegram-каналі.
При цьому, за даними джерела, розливу нафтопродуктів вдалося уникнути.
Нагадаємо, зараз по "Дружбі" через Україну здійснюється постачання нафти до Чехії, Угорщини та Словаччини. Торік транзит у ці країни становив 12 млн тонн нафти. Цього року постачання йдуть майже такими ж темпами - близько 1 млн тонн на місяць.
Як повідомлялося, Україна після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту може припинити транзит нафти трубопроводом "Дружба".
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