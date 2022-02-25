У Росії на протестах проти війни з Україною затримали понад 1,7 тисячі осіб

У Москві на Пушкінській площі зібралися кілька тисяч людей, які виступили проти війни з Україною. У Санкт-Петербурзі на вулицю вийшли близько 1000 жителів Північної столиці. Мітинги пройшли і в десятках інших російських міст. Протестувальники скандували: "Ні війні!" і тримали в руках саморобні плакати на підтримку України.

За даними Правозахисного центру "ОВД-Інфо", протестні акції пройшли в 53 містах Росії. Правоохоронці затримали понад 1,7 тисячі учасників. Найбільше заарештованих у Москві - понад 900, і Санкт-Петербурзі - понад 400 осіб.

При цьому російські правоохоронці не церемонилися з протестувальниками. На одному відео, розміщеному в соцмережах, видно, як двоє поліцейських жорстко затримують дівчину і погрожують іншим учасникам акції, які намагалися за неї заступитися.