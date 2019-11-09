У Росії прокоментували рішення суду ООН у справі "Україна проти РФ"

У Росії заявили, що згода Міжнародного суду ООН в Гаазі розглянути претензії України не означає, що результат справи вирішений. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ РФ.

В заяві МЗС РФ вказується, що "Києву вдалося подолати попередню стадію і перевести процес в розгляд справи по суті". У відомстві заявили, що свої аргументи Росія надасть до початку грудня наступного року.

При цьому в РФ висловили здивування тим, що "суд у Гаазі погодився розглядати звинувачення з боку Києва в порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року, хоча відхилив заперечення, згідно з яким пов'язані з державним фінансуванням тероризму питання в принципі не можуть бути предметом розгляду в даній справі"

Нагадаємо, Олена Зеркаль заявила, що рішення Міжнародного суду ООН, який відхилив всі заперечення Росії по справі про фінансування тероризму та порушення прав людини в окупованому Криму з боку, дозволяє Україні рухатися далі у справі проти РФ.

Україна звинувачує РФ в постачаннях зброї на окупований Донбас, обстрілі житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.