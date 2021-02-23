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У Росії стався вибух на трубопроводі, припинено транзит газу в Казахстан

Автор: Анастасія Рокитна

У Іленському районі Оренбурзької області стався вибух на магістральному газопроводі. Припинено транзит газу в Казахстан після вибуху на трубопроводі "Союз".

Про це повідомляє ТАСС.

За попередньою інформацією, газопровід належить ТОВ "Газпром трансгаз Єкатеринбург".

На місце виїхали рятувальники, регіональні служби, фахівці мінприроди області, газовики, екологи. Зараз йде мобілізація сил для ліквідації аварії.

Припинений транзит газу через ГВС "Олексіївка" на територію Республіки Казахстан.

"Газопостачання споживачів здійснюється з балона газопроводу Оренбург - Новопсков. Причина: пошкодження газопроводу на 108-му кілометрі газопроводу "Союз" діаметром 1 400 з загорянням газу. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що потужний вибух на газорозподільному сайті стався на околиці окупованого Луганська.

Нагадаємо, 15 січня стався вибух на окупованій частині Луганської області. Бойовики в цьому звинуватили Україну.

Також у січні відбувся вибух на газопроводі в Лубнах Полтавської області.

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Новини України транзит газаКазахстанВибух
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