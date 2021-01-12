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У Росії сталася пожежа у багатоповерхівці, загинули 8 осіб

Автор: Инна Собора

У російському Єкатеринбурзі вночі сталася пожежа в дев'ятиповерхівці. В результаті загинули 8 осіб.

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Про це повідомляє "РИА Новости".

Серед загиблих на пожежі - дитина. Евакуйовані у ході події 90 осіб

У прокуратурі стверджують, що причиною пожежі у дев'ятиповерхівці в Єкатеринбурзі могло стати необережне поводження з вогнем.

Раніше повідомлялося, що у Вроцлаві, Польща, під час пожежі загинув 30-річний українець. Пожежа сталася на четвертому поверсі житлового будинку.

РБК-Україна писало, що раніше в Роттердамі стався сильний вибух. В результаті вибуху постраждали щонайменше сім будинків і ряд автомобілів.

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