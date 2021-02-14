У Росії стався обвал шахти: майже 100 людей під завалами, є загиблий

В Російській Федерації відбулося обвалення на шахті в Кузбасі (в Кемеровській області). Всередині знаходилися 98 осіб.
Про це повідомляє прес-центр МНС Росії.
Інформація про обвалення породи в штреку на гірничодобувному підприємстві, у Новокузнецькій міському окрузі надійшла рятувальникам 14 лютого 03:10 за місцевим часом.
На момент події в шахті перебувало 98 осіб. Людей виводять на поверхню.
Російське інформагентство ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах передає, що НП сталася на шахті "Ювілейна". За словами співрозмовника агентства, під час обвалення породи загинув один робітник.
Раніше в результаті обвалу на шахті "Золоте" у Луганській області загинув гірник.
РБК-Україна писало, що на початку грудня у Кривому Розі стався обвал на шахті "Тернівська". В результаті обвалення породи постраждали двоє працівників шахти.