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У Росії стався обвал шахти: майже 100 людей під завалами, є загиблий

Автор: Инна Собора

В Російській Федерації відбулося обвалення на шахті в Кузбасі (в Кемеровській області). Всередині знаходилися 98 осіб.

Про це повідомляє прес-центр МНС Росії.

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Інформація про обвалення породи в штреку на гірничодобувному підприємстві, у Новокузнецькій міському окрузі надійшла рятувальникам 14 лютого 03:10 за місцевим часом.

На момент події в шахті перебувало 98 осіб. Людей виводять на поверхню.

Російське інформагентство ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах передає, що НП сталася на шахті "Ювілейна". За словами співрозмовника агентства, під час обвалення породи загинув один робітник.

Раніше в результаті обвалу на шахті "Золоте" у Луганській області загинув гірник.

РБК-Україна писало, що на початку грудня у Кривому Розі стався обвал на шахті "Тернівська". В результаті обвалення породи постраждали двоє працівників шахти.

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