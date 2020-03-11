В Росії прийняли закон про визнання українців "носіями російської мови"

Російська Рада федерації на пленарному засіданні 11 березня схвалила закон про визнання громадян України та Білорусі, які вільно володіють російською мовою, її носіями без проходження співбесіди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, такий статус дає можливість її власнику отримати російське громадянство в спрощеному порядку.

"Наразі іноземні громадяни та особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови за результатами співбесіди, проведеної профільною комісією. Такий статус дає можливість її власнику отримати російське громадянство в спрощеному порядку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, закон встановлює, що українці та білоруси, які вільно володіють російською мовою, при подачі особисто заяви про визнання їх носіями російської мови й за наявності підстав можуть бути визнані комісією носіями російської мови без проходження співбесіди. Під підставами мається на увазі те, що самі заявники або їх прямі родичі постійно проживають або раніше постійно проживали на території РФ або на території, що належала до Російської імперії або СРСР, в межах державного кордону РФ.

До закону про громадянство Російської Федерації вноситься уточнення, згідно з яким вимоги до необхідного рівня знань, критерії оцінки і порядок розробки та використання матеріалів для співбесіди визначаються МВС Росії за погодженням з Міністерством освіти РФ. Як зазначив перший заступник голови комітету РФ з конституційного законодавства і держбудівництва Володимир Полєтаєв, міністерства повинні будуть підготувати відповідні підзаконні акти.

Закон у разі його підписання президентом РФ набере чинності через 90 днів після офіційного опублікування.

Нагадаємо, 5 березня Державна дума РФ прийняла закон про спрощення отримання громадянства Росії для українців.