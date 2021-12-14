RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Росії пригрозили Євросоюзу відповіддю за санкції проти ПВК "Вагнера"

Автор: Валерія Поліщук

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пригрозила Європейському союзу відповіддю за санкції проти ПВК "Вагнера". При цьому вона додала, що компанія не підконтрольна владі Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

Вона додала, що незалежні держави уповноважені самостійно налагоджувати взаємодію із зовнішніми партнерами.

"Виходить, що своїми незаконними обмеженнями Євросоюз ставить під сумнів суверенне право держав-членів ООН вибудовувати незалежну внутрішню і зовнішню політику", - заявила Захарова.

Представник МЗС Росії також закликала ЄС перестати втручатися у внутрішні справи суверенних країн.

Нагадаємо, вчора ЄС ввів санкції проти ПВК "Вагнера". У санкційний список потрапила сама приватна військова компанія і вісім її членів, а також три компанії пов'язані з ними.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПВК ВагнераСанкції