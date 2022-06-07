У Росії придумали схему, як банкам розблокувати заморожені через санкції активи

У Росії придумали схему, як банкам, які потрапили під санкції, розморозити свої активи. Мінекономрозвитку РФ розробило законопроект, який дозволить банкам перевести на нову юридичну особу пасиви і заморожені активи, якими будуть погашатися заборгованості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК.
Схема передбачає, що російські банки зможуть виділити окрему компанію для переведення на неї замороженого майна, інших активів. При цьому російські банки зможуть переводити на юридичну особу зобов'язання перед іноземними особами з "недружніх" країн. Так, російські банки отримають можливість виконувати розрахунки за боргами за допомогою заблокованих активів.
Старший партнер ФБК Legal Олександр Єрмоленко заявив, що іноземні кредитори, які бажають отримати кошти, вимагатимуть їх вже не з банку, а з цих компаній.
За його словами, російські банки не будуть задіяні ні в судових процесах, ні в арештах. При цьому така схема буде цілком законною.
Російський законопроект розробили для "зниження негативних наслідків недружніх дій іноземних держав".
Нагадаємо, раніше США ввели нові санкції проти Росії, в список яких потрапили російські ЗМІ і банки.
Відзначимо, у квітні США розширили санкції проти Росії. До обмежувального списку ще потрапили близько 30 фізичних та 40 юридичних осіб.