В Росії запропонували Києву укласти угоду про правове становище громадян

Російська омбудсмен Тетяна Москалькова запропонувала укласти угоду між Москвою та Києвом про правове становище громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Москалькової, дана угода дозволить на паритетних засадах припиняти кримінальне переслідування по відношенню до громадян обох країн.

"Це призводить до необхідності в перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яка в тому числі могла б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах", - заявила Москалькова.

Нагадаємо, раніше Москалькова заявляла, що взаємне повернення громадян України та Російської Федерації відбулося. Також російська омбудсмен підтвердила, що обмін утримуваними відбувся за формулою "35 на 35".

Як писало РБК-Україна, 7 вересня в рамках великого обміну полоненими з Російської Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. Так, з російського полону повернулися всі 24 моряки та 11 політв'язнів, а саме Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов та Артур Панов.