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У Росії немає права вето в питанні вступу України до НАТО, - Пентагон

Автор: Артур Родивилов

Росія не може застосовувати право вето на рішення України приєднатися до НАТО. Будь-яке рішення про членство в Альянсі стосується конкретної держави і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретар Пентагону Джона Кірбі.

Зазначається, що рішення України приєднатися до НАТО - це справа виключно 30-ти держав-членів Альянсу та України - і "має залежати від України, з ким вона себе асоціює".

Кірбі зазначив, що Україна продовжує проводити реформи для того, щоб відповідати стандартам НАТО, і США допомагають їй у цьому процесі.

"Це не той випадок, коли Путін (президент РФ - ред,) має право вето. Це так не працює", - заявив він.

Раніше Путін заявив, що вступ України до НАТО підриває безпеку Росії.

Нагадаємо, офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати не підуть на поступки Росії за гарантіями безпеки.

Додамо, що раніше МЗС Росії заявило, що вимоги щодо "гарантій безпеки" крім невступу України і Грузії в НАТО мають на увазі виведення військ з Болгарії та Румунії.

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НАТОВторгнення Росії до України