У Росії немає права вето в питанні вступу України до НАТО, - Пентагон

Росія не може застосовувати право вето на рішення України приєднатися до НАТО. Будь-яке рішення про членство в Альянсі стосується конкретної держави і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на б рифінг прессекретар Пентагону Джона Кірбі.

Зазначається, що рішення України приєднатися до НАТО - це справа виключно 30-ти держав-членів Альянсу та України - і "має залежати від України, з ким вона себе асоціює".

Кірбі зазначив, що Україна продовжує проводити реформи для того, щоб відповідати стандартам НАТО, і США допомагають їй у цьому процесі.

"Це не той випадок, коли Путін (президент РФ - ред,) має право вето. Це так не працює", - заявив він.