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У Росії поскаржилися на санкції: "практично зламали" всі логістичні коридори

Фото: у Росії поскаржилися на наслідки санкцій (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр транспорту Росії Віталій Савельєв заявив, що західні санкції "практично порушили всі використовувані для торгівлі "логістичні коридори". Він додав, що країна змушена шукати вихід з ситуації, що склалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Санкції, які сьогодні введені щодо Росії, практично зламали всі логістичні (коридори - ред.) в нашій країні", - заявив міністр.

За його словами, в ситуації, що склалася країна змушена шукати нові логістичні коридори. Він додав, що вивчаються альтернативні варіанти торгових шляхів. Наприклад, Міжнародний транспортний коридор Північ-Південь ( INSTC) - маршрут, що з'єднує Індію з країнами Центральної Азії, Росією і Європою через Іран.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну проти Москви стали активно вводити санкції. Обмеження торкнулися практично всі сфери російської економіки - від фінансової до транспортної. Приміром, кораблям РФ заборонили заходити в порти багатьох країн, а літакам приземлятися в аеропортах.

У відповідь Москва стала шукати шляхи обходу санкцій. Про те, хто їй в цьому допомагає - у матеріалі РБК-Україна.

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