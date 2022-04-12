ru ua
Вт, 12 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Росії планують теракти на своїй території для звинувачення України, - розвідка

Новость на русском →
Росія, Вівторок 12 квітня 2022 11:18
В Росії планують теракти на своїй території для звинувачення України, - розвідка Фото: у Росії планують теракти на своїх територіях (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російське керівництво планує здійснити теракти на своїх територіях. Таким чином Росія може звинуватити Україну та посіяти антиукраїнські настрої в суспільстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управлення розвідки Міноборони.

"Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму", - зазначив голова ГУР, генерал-майор Кирило Буданов.

За його думкою, керівництво РФ хоче емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше налаштувати громадян проти українців. У разі теракту Росія звинуватить Україну, зокрема добровольчі батальйони ЗСУ, які нібито планують наступ, щоб помститися за звірства в Бучі та Краматорську.

"Останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. У Білгородській і Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп", - додав Буданов.

Нагадаємо, що, за даними розвідки, військове керівництво РФ агітує поранених солдатів знову повернутися в Україну.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Російська Федерація Теракт
NEWS
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі
Владислав Красінський, Виталий Носач Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі