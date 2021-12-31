RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Росії оцінили загрозу війни для країни

Автор: Анастасія Рокитна

У Держдумі Росії оцінили результати розмови президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байден. Кажуть, що загроза війни поступово відходить.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

Він також очікує результатів від переговорів США і РФ про "гарантії безпеки".

"Сподіваюся, що в січні будуть подальші новини, повторюю, важко очікувати, що все бажане здійсниться, але, у всякому разі, абсолютно точно загроза військового зіткнення відходить поступово разом з цим роком", - сказав Затулін.

Нагадаємо, у Росії відповіли, чи закінчиться війна на Донбасі найближчим часом.

Зазначимо, Росія погрожує "вжити заходів", якщо США і НАТО не дадуть відповідь на "гарантії безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація