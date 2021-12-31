У Росії оцінили загрозу війни для країни

У Держдумі Росії оцінили результати розмови президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байден. Кажуть, що загроза війни поступово відходить.
Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
Він також очікує результатів від переговорів США і РФ про "гарантії безпеки".
"Сподіваюся, що в січні будуть подальші новини, повторюю, важко очікувати, що все бажане здійсниться, але, у всякому разі, абсолютно точно загроза військового зіткнення відходить поступово разом з цим роком", - сказав Затулін.