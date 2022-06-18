У Росії відреагували на заяву Арахамії про можливе відновлення переговорів

"Головний переговорник від України вважає за можливе відновлення переговорів з Росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що і з ким говорити", - написав Медведєв.

Що сказав Арахамія

Нагадаємо, голова переговорної групи, нардеп Давид Арахамія напередодні заявив, що Україна зможе відновити переговорний процес після контрнаступу на окремих ділянках. Це, за його словами, може статися до кінця серпня.

Додамо, що в Росії при цьому теж заявляли про можливість відновлення переговорного процесу.

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