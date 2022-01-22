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У Росії відреагували на публікацію Bloomberg про Сі Цзіньпіна і Путіна

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на публікацію Bloomberg, в якій говорилося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимир Путіна не нападати на Україну під час зимової Олімпіади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову.

"Агентство Bloomberg давно вже перестало бути чимось самостійним. А тепер ще й пристойним",- написала у своєму Telegram-каналі Захарова.

Вона додала, що ця публікація вже "не фейк, а вже інформаційна спецоперація". Захарова поставила під сумнів джерела агентства, заявивши, що "дипломатом в Китаї" є американці.

Захарова традиційно звинуватила США і Україну в підготовці чергових інформаційних і навіть військових провокацій.

Нагадаємо, 22 січня агентство Bloomberg опублікувало з посиланням на одного дипломата в Пекіні інформацію про те, що Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не псувати велику подію і не нападати на Україну під час Зимових Олімпійських ігор, які пройдуть в Китаї з 4 по 20 лютого.

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