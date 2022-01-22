У Росії відреагували на публікацію Bloomberg про Сі Цзіньпіна і Путіна

У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на публікацію Bloomberg, в якій говорилося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимир Путіна не нападати на Україну під час зимової Олімпіади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову .

"Агентство Bloomberg давно вже перестало бути чимось самостійним. А тепер ще й пристойним",- написала у своєму Telegram-каналі Захарова.

Вона додала, що ця публікація вже "не фейк, а вже інформаційна спецоперація". Захарова поставила під сумнів джерела агентства, заявивши, що "дипломатом в Китаї" є американці.

Захарова традиційно звинуватила США і Україну в підготовці чергових інформаційних і навіть військових провокацій.