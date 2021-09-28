У Росії відкрили нову справу проти Навального: що відомо

У Росії відкрили нову справу проти російського опозиціонера Олексія Навального. Його звинувачують у створенні екстремістського співтовариства.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
У справі проходять також Леонід Волков та Іван Жданов. Соболь, Албуров, Шаведдінов стали обвинуваченими у справі про участь в екстремістському співтоваристві.
Зазначимо, Олексій Навальний був затриманий 17 січня в аеропорту Шереметьєво після повернення з Берліна, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння.
Симонівський суд на початку лютого замінив Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. Опозиціонер повинен вийти на свободу в кінці липня - початку серпня 2023 року. Зараз Навальний є фігурантом ще трьох кримінальних справ.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що Навального засудили не з політичних мотивів.
Зазначимо, США ввели санкції проти Росії через ситуацію з Навальним.