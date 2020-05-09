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В Росії опублікували план виходу з карантину

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 10:18
В Росії опублікували план виходу з карантину
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На першому етапі відкриваються невеликі непродовольчі магазини

Роспотребнадзор опублікував рекомендації для поетапного скасування карантину в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

Зокрема, план складається з трьох етапів:

Перший:

  • Відновлюють роботу невеликі непродовольчі магазини; повертаються послуги, які “виключають одномоментний контакт великого числа людей”,
  • Можна гуляти і займатися спортом на відкритому повітрі.

Другий:

  • Відкриваються великі торгові точки і “окремі освітні організації”,
  • Зберігається обмеження на кількість людей, які можуть перебувати в одному приміщенні одночасно.

Третій:

  • Відкриваються готелі і усі без винятку навчальні заклади,
  • Повністю повертається до роботи сфера послуг і торгівля,
  • На кожному з них люди з групи ризику не повинні без необхідності виходити з дому. Крім того, зберігається вимога носити маски при будь-якому виході на вулицю, в магазин, при поїздках в транспорті.

Зазначимо, що для кожного регіону час, за яке він скасує обмеження, буде індивідуальним.

Нагадаємо, мер столиці Росії Сергій Собянін раніше заявив, що у Москві коронавірусом заразилися близько 300 тис. людей, тоді, коли офіційні дані говорили про 92 тисячі.

Додамо, Росія обійшла Німеччину і зараз займає п'яте місце в світі за кількістю виявлених випадків COVID-19.

Теги Новини України Коронавірус
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