В Росії опозиції остаточно заборонили брати участь у виборах у Москві

Верховний суд Росії остаточно заборонив опозиційним кандидатам балотуватися в Московську міську думу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що російський Верховний суд залишив у силі рішення Мосміськсуду про відмову в реєстрації Іллі Яшина, Костянтина Янкаускаса і Олени Русакової. Також повідомляється, що в цілому до виборів у міську думу Москви не допустили п'ятдесяти кандидатів від опозиції. Їм відмовили на підставі того, що кандидати нібито зібрали підписи виборців з порушеннями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в московській мерії відмовили у проведенні нової акції протесту на підтримку допуску незалежних кандидатів до місцевих виборів, яка планувалася на 31 серпня.

Московські акції протесту за допуск незалежних кандидатів до місцевих виборів почалися в середині липня. Мітинги супроводжувалися масовими затриманнями, в якийсь момент число затриманих досягало майже півтори тисячі осіб.

У серпні, перебуваючи з робочим візитом у Франції, російський президент Володимир Путін назвав протести в Москві "заворушеннями" і порівняв їх з акціями "жовтих жилетів", кілька місяців тривали в Парижі та інших французьких містах.