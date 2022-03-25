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В Росії та окупованому Криму проблеми з виплатами зарплат військовим, - розвідка

Фото: в РФ та Криму проблеми з фінансуванням армії (facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Наталія Юрченко

В Російській Федерації та окупованому Криму виникли проблеми з фінансуванням армії. Солдати не отримують обіцяних виплат за участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських в/ч з’явилися проблеми з фінансуванням. Як з’ясувалось, оплата цих витрат в бюджеті жодним чином не передбачена. А зважаючи на незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткових коштів в бюджеті знайти неможливо", - йдеться у повідомленні.

Крім того, розвідка з'ясувала, що в тимчасово окупованому Криму в лютому виплатили "відряджувальні" тим військовим, що брали участь у війні проти України. Проте ліміт коштів військових частин повністю вичерпано, а фінансування на березень - відсутнє.

Схожа ситуація і з бойовиками приватних військових компаній. Серед них частішають випадки відмови від участі у війні, оскільки кошти за участь в бойових діях, компенсації за поранення та обіцяні "соціальні гарантії" не надходять.

Нагадаємо, в Росії заявили, що війна в Україні буде продовжуватися "до досягнення поставлених цілей" - денацифікації і демілітаризації країни.

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