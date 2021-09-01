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У Росії офіційно припинив існування ФБК Навального

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Москва, Середа 01 вересня 2021 20:52
У Росії офіційно припинив існування ФБК Навального Фото: російський опозиціонер Олексій Навальний (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) російського опозиціонера Олексія Навального російська влада виключила з державного реєстру юридичних осіб.Таким чином ФБК офіційно припинив своє існування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Агентство посилається на дані реєстру на сайті Федеральної податкової служби. Згідно з ними, ФБК припинив діяльність 31 Серпня.

ФБК заснований Навальним в 2011 році. Фонд позиціонував себе як некомерційну організацію, яка займається антикорупційними розслідуваннями.

На початку червня Мосміськсуд визнав ФБК і ряд інших організацій Навального (Фонд захисту прав громадян і "Штаби Навального") екстремістськими організаціями. Також суд прийняв рішення про заборону їх діяльності в РФ і з подальшою ліквідацією.

Нагадаємо, в ЄС засудили це рішення російського суду і закликали звільнити Навального.

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