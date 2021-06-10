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Боррель засудив визнання ФБК і штабів Навального екстремістськими в Росії

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Брюссель, Четвер 10 червня 2021 20:54
Боррель засудив визнання ФБК і штабів Навального екстремістськими в Росії Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель засудив визнання екстремістськими Фонду боротьби з корупцією і штаби російського опозиціонера Олексія Навального. Раніше таке рішення прийняв суд Москви.

Про це повідомляє прес-служба Європейської Ради.

"Рішення Московського міськсуду про присвоєння організаціям Олексія Навального ярлика "екстремістські групи" знаменує собою найбільш серйозну на сьогодні спробу уряду Росії придушити незалежну політичну опозицію і антикорупційні розслідування, а також усунути вплив політичних мереж Навального на майбутніх виборах до Держдуми у вересні і надалі", - заявив Боррель.

За його словами, рішення суду є необґрунтованим і воно "підтверджує негативну тенденцію систематичного придушення прав і свобод людини, закріплених в Конституції РФ".

"Це рішення матиме далекосяжні наслідки для російського громадянського суспільства, опозиції і критиків. Ми закликаємо уряд Росії повністю дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і зобов'язань, які він взяв на себе, в тому числі в Раді Європи та ОБСЄ, для захисту цих прав", - підкреслив глава європейської дипломатії.

Він додав, що ЄС повторює заклик до звільнення Навального, оскільки "вважає винесений йому вирок політично мотивованим і таким, що суперечить міжнародним зобов'язанням Росії в області прав людини".

Нагадаємо, вчора Московський міський суд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "штаби Навального" екстремістськими організаціями.

Раніше Європейський суд з прав людини зажадав від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.

Більше про справу " Ів Роше", за яким Навального відправили в колонію, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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