Боррель засудив визнання ФБК і штабів Навального екстремістськими в Росії

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель засудив визнання екстремістськими Фонду боротьби з корупцією і штаби російського опозиціонера Олексія Навального. Раніше таке рішення прийняв суд Москви.

"Рішення Московського міськсуду про присвоєння організаціям Олексія Навального ярлика "екстремістські групи" знаменує собою найбільш серйозну на сьогодні спробу уряду Росії придушити незалежну політичну опозицію і антикорупційні розслідування, а також усунути вплив політичних мереж Навального на майбутніх виборах до Держдуми у вересні і надалі", - заявив Боррель.

За його словами, рішення суду є необґрунтованим і воно "підтверджує негативну тенденцію систематичного придушення прав і свобод людини, закріплених в Конституції РФ".

"Це рішення матиме далекосяжні наслідки для російського громадянського суспільства, опозиції і критиків. Ми закликаємо уряд Росії повністю дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і зобов'язань, які він взяв на себе, в тому числі в Раді Європи та ОБСЄ, для захисту цих прав", - підкреслив глава європейської дипломатії.

Він додав, що ЄС повторює заклик до звільнення Навального, оскільки "вважає винесений йому вирок політично мотивованим і таким, що суперечить міжнародним зобов'язанням Росії в області прав людини".