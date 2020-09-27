У Росії обвалився надземний перехід, постраждали понад 50 людей

Фото з місця події (ТАСС)

Постраждали громадяни колишніх радянських республік, національності яких не називаються

У неділю, 27 вересня, у місті Ступіно Московської області (Росія) обвалився надземний перехід. В результаті інциденту постраждала 51 людина.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу МНС РФ у Московській області.

Згідно з попередніми даними, пішохідний перехід обвалився через перевантаження. Місцева прокуратура проводить перевірку.

НП сталася на території компанії "ФМ Лоджистік". Всі постраждалі - працівники підприємства, більшість з них - громадяни країн СНД. Їх національності не називаються. Зазначається, що 18 постраждалих перебувають у важкому стані.

"Обвалився металевий пішохідний перехід довжиною 35 м і висотою 4 м, він впав на інженерні комунікації та пошкодив їх", - йдеться в повідомленні.

Також РБК-Україна писало, що в серпні в районі військових навчань в Єврейській автономній області Росії обвалився залізничний міст. В результаті інциденту постраждали близько 20 осіб.

Нагадаємо, раніше в Одеській області через сильну зливу стався обвал частини моста між селами Болград і Кубей.