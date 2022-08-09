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Росії потрібні не переговори, а оперативна пауза для зміни військової стратегії, - Подоляк

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Росії не потрібні переговори. Кремлю потрібна оперативна пауза для того, щоб внести корективи у свою військову стратегію.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню BBC.

"Росія не була підготовлена до війни, яку вона отримала на території України, тому що вона не знала і не розуміла Україну. Росія вважала, що вона зайде, - і через три, п'ять, сім днів всі будуть стояти на колінах", - заявив він.

Подоляк підкреслив, що Росія хоче модернізувати свою військову стратегію.

"Накопичити додаткові снаряди, ракети. Враховуючи, що санкції все ж працюють, то і мікрочіпи, яких у них недостатньо, і їх треба десь шукати. Вони хочуть накопичити гроші, які отримують за енергоносії. Все це вимагає часу. І для цього їм потрібні переговори", - заявив радник глави ОП.

При цьому він додав, що якби Україна погодилася на переговори з Росією, то припинення вогню, яке запровадили б на час їх проведення, змінилося б на контратаку України.

"Ми завдаватимемо потужних ударів по російських збройних силах. Росія знову почне обстрілювати наші міста, але паралельно з цим у Європі вустами того ж Шредера і ще десятків інших людей почне говорити: "Дивіться, адже ми вже закінчили війну, ми вже перестали обстрілювати територію України, ми сіли за стіл переговорів і практично домовилися про мир, а Україна знову пішла воювати. Навіщо вам підтримувати агресора?" - заявив Подоляк.

Він наголосив, що в такому разі Росія розпочне на Заході інформаційну кампанію іншого типу.

"Вона говоритиме, що агресор - вже не Росія, а Україна, тому що Україна не хоче сидіти за столом переговорів. Навіщо нам це потрібно?", - додав радник голови ВП.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що якби переговори відбулися сьогодні, то апетити Росії зросли, і через деякий час війна б продовжилася.

Крім того, раніше посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що немає жодних ознак того, що Росія хоче закінчити війну проти України шляхом переговорів.

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