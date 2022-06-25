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Росії потрібно до місяця, щоб підготувати новий напад з Білорусі, - ГУР

Фото: російські танкісти (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко, Уляна Безпалько

Росіянам потрібно як мінімум 3-4 тижні для того, щоб повернути в Білорусь потужну ударну групу, яка буде здатна відновити наступ на північний кордон України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Це все розрахунково. Воно прораховано. Як я вже говорив, коли росіян виводили з Білорусі, їм знадобилося три тижні. Отже, щоб повернути їх туди і створити на білоруській території потужне ударне угруповання, потрібно до місяця часу – 3-4 тижні", – заявив представник розвідки.

При цьому він зазначив, що наступ з півночі залежить від того, наскільки противник доб'ється успіху на східному і південному напрямках.

"Особливо на сході – наскільки швидко він зможе виконати ті завдання, які він ставить перед собою. А найближче завдання ворога – вихід на адміністративні межі Луганської, а потім – Донецької областей", – додав Скібіцький.

Як повідомлялося раніше, Білорусь залишається плацдармом для російських військ. На її території зараз знаходиться приблизно 1,5 тисяч військових РФ.

Також в Брестській і Гомельській областях, які межують з Україною, зосереджено до семи білоруських батальйонів - що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

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