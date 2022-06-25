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У ГУР Міноборони сказали, скільки російських військ зараз у Білорусі

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Київ, Субота 25 червня 2022 08:30
У ГУР Міноборони сказали, скільки російських військ зараз у Білорусі Фото: російські війська на навчаннях (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Білорусь на сьогодні залишається плацдармом для російських військ. На її території зараз знаходиться приблизно 1,5 тисяч військових РФ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Якщо взяти підрозділи, що знаходяться там, - це приблизно 1,5 тисяч осіб. Це повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення і ракетні війська, а також два російських військових об'єкти на території Білорусі", - розповів він.

При цьому Скібіцький зазначив, що картина може змінитися дуже швидко. Оскільки для перекидання російських військ до Білорусі необхідно 2-3 доби.

"І ті резерви, які зараз залишилися на території Російської Федерації, особливо в Західному військовому окрузі, можуть бути швидко перекинуті на територію Білорусі", - додав представник української развдеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готує серію терактів у Білорусі. Таким чином Москва планує втягнути Мінськ у війну проти України.

Крім того, за даними Міноборони, Білорусь зосередила на кордоні з Україною в Брестській і Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

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