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У Росії невідомий обстріляв автобусну зупинку, трое загиблих і троє поранених

Автор: Максим Зайченко

У понеділок, 12 жовтня, у місті Бор Нижегородської області Росії невідомий обстріляв автобусну зупинку. В результаті три людини загинули, ще троє отримали поранення.

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Про це повідомляють "РИА Новости".

"За інформацією чергово-диспетчерської служби, три людини загинули, троє поранені. Їхній стан оцінюють як середнього ступеня тяжкості. Нападник зник в прилеглому лісі", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, чоловікові на вигляд 40 років, при собі у нього рушниця і рюкзак. Його шукають лісники та поліцейські. За іншою версією, злочинцем може бути 18-річний чоловік, який зараз з двома рушницями ховається в лісі. Він нібито гостював у бабусі.

Подробиці інциденту уточнюються.

Також РБК-Україна писало, що в Росії в Камчатському краї з початку вересня стали фіксувати численні отруєння після контакту з океаном.

Люди скаржилися на опік слизової навіть просто після прогулянки узбережжям. При цьому місцева влада заявляла, що інформація в мережі про витік отруйних відходів в океан на Камчатці - помилкова.

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