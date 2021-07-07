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У Росії невідомий напав на "Сбербанк" і взяв співробітників у заручники

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Тюмень, Середа 07 липня 2021 09:37
У Росії невідомий напав на "Сбербанк" і взяв співробітників у заручники Фото: невідомий взяв у заручники співробітників "Сбербанку" (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Тюмені (Росія) невідомий взяв у заручники співробітників відділення "Сбербанку". На переговори у відділення зайшли співробітники банку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

У заручниках перебувають три людини, повідомляє "РИА Новости".

Чоловік у масці, з рюкзаком з якого стирчать дроти, зайшов у відділення і передав записку з вимогою видати йому 15 мільйонів рублів.

Близько 50 осіб евакуювали з житлового будинку в Тюмені, на першому поверсі якого невідомий захопив двох заручників і вимагає гроші. Telegram-канали публікують перші фото з місця події.

У Росії невідомий напав на &quot;Сбербанк&quot; і взяв співробітників у заручникиІнформацію про напад підтвердило Міністерство внутрішніх справ Росії. МВС повідомляє, що в заручниках у офісі в Тюмені - 2 співробітника банку, зловмисник вимагає кошти і стверджує, що у нього в сумці "небезпечний предмет".

У прес-службі "Ощадбанку" повідомили, що співпрацюють з силовиками для якнайшвидшого вирішення ситуації з захопленням відділення в Тюмені.

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