В России неизвестный напал на "Сбербанк" и взял сотрудников в заложники

В Тюмени (Россия) неизвестный взял в заложники сотрудников отделения "Сбербанка". На переговоры в отделение зашли сотрудники банка.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

В заложниках находятся три человека, сообщает "РИА Новости".

Мужчина в маске, с рюкзаком из которого торчат провода, зашел в отделение и передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей.

Около 50 человек эвакуировали из жилого дома в Тюмени, на первом этаже которого неизвестный захватил двух заложников и требует деньги. Telegram-каналы публикуют первые фото с места происшествия.

Информацию о нападении подтвердило Министерство внутренних дел России. МВД сообщает, что в заложниках в офисе в Тюмени - 2 сотрудника банка, злоумышленник требует денег и утверждает, что у него в сумке "опасный предмет.

В пресс-службе "Сбербанка" сообщили, что сотрудничают с силовиками для скорейшего решения ситуации с захватом отделения в Тюмени.