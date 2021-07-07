ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В России неизвестный напал на "Сбербанк" и взял сотрудников в заложники

Новина українською →
Тюмень, Среда 07 июля 2021 09:37
В России неизвестный напал на "Сбербанк" и взял сотрудников в заложники Фото: неизвестный взял в заложники сотрудников "Сбербанка" (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Тюмени (Россия) неизвестный взял в заложники сотрудников отделения "Сбербанка". На переговоры в отделение зашли сотрудники банка.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

В заложниках находятся три человека, сообщает "РИА Новости".

Мужчина в маске, с рюкзаком из которого торчат провода, зашел в отделение и передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей.

Около 50 человек эвакуировали из жилого дома в Тюмени, на первом этаже которого неизвестный захватил двух заложников и требует деньги. Telegram-каналы публикуют первые фото с места происшествия.

В России неизвестный напал на &quot;Сбербанк&quot; и взял сотрудников в заложникиИнформацию о нападении подтвердило Министерство внутренних дел России. МВД сообщает, что в заложниках в офисе в Тюмени - 2 сотрудника банка, злоумышленник требует денег и утверждает, что у него в сумке "опасный предмет.

В пресс-службе "Сбербанка" сообщили, что сотрудничают с силовиками для скорейшего решения ситуации с захватом отделения в Тюмени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сбербанк России нападение заложники
NEWS
В Украине 610 новых случаев коронавируса
В Украине 610 новых случаев коронавируса
DAILY
Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине