У Росії назвали умови для проведення нового нормандського саміту

Рішення про проведення нового саміту в нормандському форматі буде прийнято виходячи з прогресу у виконанні поточних домовленостей. Про це на полях Мюнхенській конференції з безпеки заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, була чітка домовленість, що нова зустріч у нормандському форматі має підбити підсумок того, що було обговорено на попередньому саміті.

"Це стосується розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження формули Штайнмайера в (українське, - ред.) законодавство і деяких інших речей", - сказав Грушко.

Він зазначив, що головною умовою для проведення нового саміту є "зрушення щодо комплексу домовленостей - як на треку безпеки, так і на політичному треку".

"Одночасний рух по цих треках - стрижень тієї філософії, яка була закладена в мінські домовленості", - заявив Грушко.

Як одну з головних перешкод на шляху реалізації мінських угод Грушко назвав "відсутність всякої готовність Києва до нормального діалогу з Донецьком і Луганськом".

"Це зобов'язання кричущим чином не виконується, хоча воно є одним з основних умов мінського пакета", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленськийзаписав відеозвернення, в якому запропонував Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Раніше в Раді заявляли, що нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі може бути розширений за рахунок США і Великої Британії.