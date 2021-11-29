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У Росії назвали формат можливої зустрічі Байдена і Путіна

Автор: Дмитрий Кузнецов

Підготовка зустрічі президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна знаходиться на просунутій стадії. Вона пройде в не очному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Думаю, що в найближчій перспективі питання (про зустріч Байдена та Путіна - ред.) проясниться. Йдеться на даному етапі про контакт не очний, але від цього значущість заходу ніяк не зменшується", - цитує агентство заступник глави МЗС Росії Сергія Рябкова.

За його словами, поки що немає остаточної ясності про дату та формат проведення зустрічі двох лідерів. При цьому дипломат додав, що підготовка саміту перебуває у просунутій стадії.

У США поки що не підтвердили можливість зустрічі Байдена та Путіна.

Нагадаємо, раніше Байден пообіцяв найближчим часом поговорити з Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

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