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У Росії назвали "ескалацією" гарантії безпеки для України та пригрозили країнам НАТО

Фото: голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький (рос ЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії назвали "ескалацією" опубліковані Офісом президента України рекомендації щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леоніда Слуцького.

"Всі його пункти спрямовані лише на подальшу ескалацію, а не на вирішення поточної ситуації. По суті, пропонується задокументувати просування військової інфраструктури країн Заходу до російських кордонів, накачування (України – ред.) західними озброєннями", - сказав він.

На думку Слуцького, "це ніякі не гарантії безпеки", це проект пакту про залучення країн НАТО та їхніх союзників у війну в Україні.

"Проект проти Росії, проти ядерної держави. Сподіваюся, всі західні партнери Києва добре усвідомлюють, під чим їм пропонується підписатися", - додав він.

Крім того, Слуцького також обурив пункт, який "не скасовує вступу України до НАТО".

Як повідомлялось, в Україні презентували "Київський безпековий договір", що містить рекомендації до міжнародних гарантій безпеки для України. Зокрема, він передбачає утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії проти України та компенсації усіх збитків.

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