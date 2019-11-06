У Росії назвали "абсурдним" новий позов "Нафтогазу"

Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак вважає "абсурдним" новий позов компанії НАК "Нафтогаз України" проти російського "Газпрома". Про це він заявив журналістам, передають російські ЗМІ.

Новак зазначив, що позов на 12 млрд доларів проти "Газпрому" ще не розглядався, тому поки що передчасно його коментувати.

"Ми розуміємо, що ті вимоги, які закладені в позов, у мене іншого слова немає - абсурд. Як і рішення української антимонопольної служби, коли вони нарахували 6,4 млрд доларів через нібито порушення "Газпромом" антимонопольного законодавства при використанні газотранспортної інфраструктури. Це рішення суто політичне, кон'юнктурне, внутрішньоукраїнське. Воно абсурдне і підлягає скасуванню", - заявив Новак.

Він також додав, що розгляди після рішення Стокгольмського арбітражного суду ще тривають, і в наступному році буде розглядатися апеляція "Газпрому".

"Ми продовжуємо пропонувати нашим українським партнерам для нормального відновлення довгострокових взаємин у рамках транзиту і поставок газу повернутися до питання мирного врегулювання", - додав Новак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" 11,8 млрд доларів компенсації.

"Фактично мова йде про різницю між тим, що ми отримали за транзит, і повинні отримати за переглянутими тарифами. Така різниця становить 11,8 млрд доларів (плюс відсотки). Саме таку суму ми і вимагаємо в якості компенсації", - заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.