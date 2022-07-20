У Росії наростає хвиля критики дій ПДВ під час вторгнення в Україну, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Багато військових експертів вважають, що нездатність ПДВ вести війну згідно з новою парадигмою – це недолік, який відіграв велику роль у загальних невдачах Росії при вторгненні в Україну.

Російські ПДВ не ухвалили реформ структури сил та тактики, про необхідність яких військові знали ще до повномасштабного вторгнення Росії до України. Одна з проблем полягає в тому, що легкоброньовані російські машини ПДВ (такі, як БМД та БТР-Д) надто важкі, щоб забезпечити ефективну мобільність у повітрі та надто легкі, щоб забезпечити достатній захист у маневреній війні.

Структурна опора сил ПДВ на невелику кількість легкоброньованих бойових машин також є проблемою. Нездатність російських збройних сил винести уроки з навчань — це постійна тенденція, яку спостерігають експерти ISW.