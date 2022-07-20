RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії наростає хвиля критики дій ПДВ під час вторгнення в Україну, - ISW

Фото: у Росії наростає хвиля критики дій ПДВ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Росії наростає хвиля критики щодо військового командування за нездатність розв'язати структурні проблеми з повітрянодесантними військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Багато військових експертів вважають, що нездатність ПДВ вести війну згідно з новою парадигмою – це недолік, який відіграв велику роль у загальних невдачах Росії при вторгненні в Україну.

Російські ПДВ не ухвалили реформ структури сил та тактики, про необхідність яких військові знали ще до повномасштабного вторгнення Росії до України. Одна з проблем полягає в тому, що легкоброньовані російські машини ПДВ (такі, як БМД та БТР-Д) надто важкі, щоб забезпечити ефективну мобільність у повітрі та надто легкі, щоб забезпечити достатній захист у маневреній війні.

Структурна опора сил ПДВ на невелику кількість легкоброньованих бойових машин також є проблемою. Нездатність російських збройних сил винести уроки з навчань — це постійна тенденція, яку спостерігають експерти ISW.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила біля 38 тисяч солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВДВВійська РФВторгнення Росії до України