Росії нагадали, що "Нагірного Карабаху" немає, є тільки Азербайджан

"Ніяких змін у позиціях Азербайджанської армії в селі Фаррух, що входить до складу суверенних територій нашої країни, не відбулося", — заявили в Міноборони Азербайджану.

"Інформація про відведення підрозділів Азербайджанської армії з цих позицій не відповідає дійсності. Наша армія повністю контролює оперативну ситуацію", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Азербайджану.

Раніше в суботу Росія заявила, що глибоко стурбована зростанням напруженості в Нагірному Карабасі та закликала до спокою після того, що, за її словами, було порушенням режиму припинення вогню 2020 року за посередництва президента Володимира Путіна.

Росія заявила, що Азербайджан порушив Угоду, дозволивши своїм військам увійти в зону, що охороняється російськими миротворцями, біля села Фаррух, але до неділі Азербайджан вивів солдатів. Однак своєю новою заявою Міністерства оборони Азербайджан спростував повідомлення Росії.