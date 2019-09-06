В Росії напередодні виборів напали на голову ЦВК

Фото: Елла Памфілова (kremlin.ru)

Еллу Памфілову кілька разів вдарили електрошокером

У Росії напередодні місцевих виборів напали на голову Центральної виборчої комісії Росії Еллу Памфілову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Повідомляється, що напад стався 6 вересня близько 1:30 на терасі будинку Памфілової в підмосковній Істрі.

"Зловмисник у масці проник на терасу будинку голови ЦВК, кілька разів ударив її електрошокером і зник", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що здоров'ю Памфілової нічого не загрожує. За даним фактом порушено кримінальну справу про розбій.

Зазначимо, що в неділю 8 вересня у понад 30 регіонах Російської Федерації відбудуться вибори губернаторів, місцевих рад та регіональних парламентів.

Нагадаємо, в Москві з липня проходили акції протесту за допуск до місцевих виборів опозиційних кандидатів. В результаті протестів були затримані понад 1,5 тис. осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що в РФ вже засудили 4 активістів акцій протесту в Москві. Зокрема терміни отримали Костянтин Котів, Кирила Жукова, Івана Подкопаєва і Данила Втікача. Вони отримали від 2 до 4 років колонії загального режиму.