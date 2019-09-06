В России накануне выборов напали на главу ЦИК

Фото: Элла Памфилова (kremlin.ru)

Эллу Памфилову несколько раз ударили электрошокером

В России накануне местных выборов напали на главу Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что нападение произошло 6 сентября около 1:30 на террасе дома Памфиловой в подмосковной Истре.

"Злоумышленник в маске проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся", - говорится в сообщении.

Сообщается, что здоровью Памфиловой ничего не угрожает. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.

Отметим, в воскресенье 8 сентября в более 30 регионах Российской Федерации пройдут выборы губернаторов, местных советов и региональных парламентов.

Напомним, в Москве с июля проходили акции протеста за допуск к местным выборам оппозиционных кандидатов. В результате протестов были задержаны более 1,5 тыс. человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в РФ уже осудили 4 активистов акций протеста в Москве. В частности сроки получили Константин Котов, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева и Данила Беглеца. Они получили от 2 до 4 лет колонии общего режима.