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У Росії багато гарматного м'яса, перемога може бути не дуже швидкою, - Данілов

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Київ, Понеділок 06 червня 2022 17:49
У Росії багато гарматного м'яса, перемога може бути не дуже швидкою, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Український контрнаступ з подальшою перемогою над Росією може бути не дуже швидким процесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова для Financial Times.

За його словами, західні партнери вже зіграли важливу роль у протистоянні повторному бліцкригу Росії. Він також висловив упевненість, що приток озброєнь більшої дальності і більшого калібру продовжиться, поки Україні не переможе Росію.

Данілов підкреслив, що спротив України підірвав позицію Заходу, який намагався уникати поставок надвисокоефективної зброї. Проте готовність Росії пожертвувати своїми військами заради незначних територіальних завоювань ускладнює завдання української армії.

"Росія - величезна країна за розмірами, і у неї багато цього гарматного м'яса, яке сюди привозять. І цей хід (перемога над РФ, - ред.) може бути не дуже швидким", - додав він.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що тимчасова втрата українських територій в ході відступу ЗСУ на Донбасі не є трагедією.

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РНБО Олексій Данілов Війна Росії проти України
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