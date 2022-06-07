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В Росії масово видаляють дані про загиблих в Україні. Суд визнав це держтаємницею

Фото: в Росії масово видаляють дані про загиблих в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські сайти масово видаляють сторінки пам'яті військовослужбовців, які загинули під час війни в Україні. Причиною тому стало рішення Світлогірського суду, який визнав ці дані державною таємницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський сайт 74.RU.

"Світлогірський міський суд Калінінградської області визнав забороненою інформацією список загиблих в Україні російських солдатів, зібраний псковським 60.RU за відкритими офіційними джерелами", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, після рішення суду інші регіональні російські сайти також видалили відповідні переліки. Серед них новосибірський NGS, Чита.ру, челябінський 74.RU, красноярський NGS24, омський NGS55 та інші.

Як пишуть росЗМІ, суд ухвалив, що дані про загиблих "розкривають втрати особового складу у воєнний час, у мирний час у період проведення спеціальних операцій", та відніс ці відомості до державної таємниці.

Варто зазначити, що максимальне покарання за статтею про розголошення державної таємниці у РФ становить 7 років в'язниці.

Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ назвали свою цифру загиблих військових у війні проти України. Там заявляли, що вона становить щонайменше 3052 російських солдатів та офіцерів.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, російська сторона вже втратила у війні вже більш як 31 тисячу вбитими.

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