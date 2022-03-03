У Росії ліквідують радіостанцію і сайт "Ехо Москви"

"Більшістю голосів ради директорів Ехо Москви прийнято рішення про ліквідацію радіоканалу і сайту Ехо Москви", - написав Венедиктов.

Також повідомляється, що Роскомнагляд попросив Google видалити додаток "Еха Москви".

Нагадаємо, 2 березня Генпрокуратура Росії закликала обмежити доступ до радіостанції "Ехо Москви" і телеканалу "Дождь", заявивши, що вони поширюють неправдиві матеріали і закликають до екстремістської діяльності.

Відзначимо, що дане ЗМІ було один з небагатьох в Росії, яке публікувало правдиву інформацію про ситуацію в Україні.