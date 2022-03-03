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У Росії ліквідують радіостанцію і сайт "Ехо Москви"

Автор: Наталія Юрченко

Рада директорів "Ехо Москви" прийняла рішення ліквідувати радіостанцію і сайт ЗМІ. Раніше Генпрокуратура РФ закликала обмежити доступ до цих ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного редактора радіо Олексія Венедиктова в Telegram.

"Більшістю голосів ради директорів Ехо Москви прийнято рішення про ліквідацію радіоканалу і сайту Ехо Москви", - написав Венедиктов.

Також повідомляється, що Роскомнагляд попросив Google видалити додаток "Еха Москви".

Нагадаємо, 2 березня Генпрокуратура Росії закликала обмежити доступ до радіостанції "Ехо Москви" і телеканалу "Дождь", заявивши, що вони поширюють неправдиві матеріали і закликають до екстремістської діяльності.

Відзначимо, що дане ЗМІ було один з небагатьох в Росії, яке публікувало правдиву інформацію про ситуацію в Україні.

Нагадаємо, вночі 28 лютого на сайт РБК-Україна була здійснена сильна DDoS-атака.

Крім того, 3 березня українське видання NV.ua потрапило під потужну кібератаку. У зв'язку з цим медіаресурс тимчасово недоступний.

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