У Росії легалізували контрабанду: які товари дозволили ввозити

Проект закону був підготовлений Урядом Росії. Сьогодні Госудма схвалила його відразу в другому і третьому читаннях.

Таким чином легалізується так званий паралельний імпорт - ввезення в країну товарів без дозволу правовласника. Дія закону поширюється тільки на певні категорії товарів, які Мінпромторг РФ затвердив на початку травня.

До списку нібито внесли 50 груп товарів понад 200 брендів. Істотну кількість в переліку зайняли автомобільні марки, в тому числі Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer. У список також увійшли Двигуни Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen, шини Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Також російські компанії зможуть завозити телефони і техніку Apple, Samsung, Sony, Asus, Intel, HP, Panasonic, Nokia, побутову техніку Electrolux, Siemens, Miele, Dyson, ігрові приставки Play Station, X-Box, Nintendo.

Крім того, в документі згадується обладнання для видобутку корисних копалин, електроенергетики, залізничного та судноплавного транспорту, сільського господарства, лісопереробки та інших галузей.