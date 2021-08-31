У Росії лавина накрила трьох українських альпіністів

"О 08:50 31 серпня черговій зміні пошуково-рятувального загону надійшло повідомлення від очевидця про те, що на горі Казбек зійшла лавина, під яку потрапила група альпіністів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, які посилаються на дані рятувальників, для евакуації трьох постраждалих Українців будуть залучати вертоліт Грузії.

Вказано, що очевидець події - одиночний турист, врятував одну жінку, витягнувши її з-під снігу. У постраждалої, за попередньою інформацією, перелом ноги.

Оновлено від 11:35

У коментарі РБК-Україна речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що на даний момент інформація про постраждалих українців перевіряється.