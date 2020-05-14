У Росії коронавірусом захворів міністр освіти

В Російській Федерації коронавірусом захворів міністр освіти Валерій Фальков. Про це в ході наради з розвитку генетичних технологій заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляють російські ЗМІ.

Сам Фальков підтвердив цю інформацію і запевнив, що вже вилікувався від COVID-19 і приступив до роботи.

"Не секрет, Валерій Миколайович переніс коронавірус, перехворів, наскільки я уявляю. Я уважно стежив за тим, що відбувається, як і за іншими членами кабінету міністрів. Там все начебто теж у них відновлюється, і вони вже практично приступають до роботи", - сказав Путін.

Раніше РБК-Україна писало, що 12 травня коронавірус був діагностований у прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який проходить лікування в лікарні. Пізніше у нього була підтверджена двостороння пневмонія.

Також повідомлялося, що за вчора в Росії вперше зафіксували менше 10 тисяч нових випадків захворювання коронавірусом з 2 травня. Всього в РФ інфікувалися COVID-19 вже понад 250 тисяч чоловік, що є другим показником після США, у світі.